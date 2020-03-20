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«Матчу ТВ» пришлось изменить программу из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом Матч ТВ

Телеканалу «Матч ТВ» пришлось внести серьезные изменения в сетку вещания, поскольку основные спортивные мероприятия отменили или перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба канала.

Все прямые трансляции с канала сняли, теперь вместо них будут показывать записи старых спортивных состязаний. В эфир войдут только самые яркие передачи и события из мира спорта. Например, зрителям покажут «Наш футбол 2020», «Европейскую классику», «Финалы года», «Лучший английский футбол», «Волейбольный сезон Лиги чемпионов», «Будапештские игры», «Лигу чемпионов. Live». В эфир будут выходить студийные программы с гостями и экспертами.

Среди главных спортивных событий, которые должны были стартовать в 2020 года — Чемпионат Европы по футболу и традиционный Чемпионат мира по хоккею, также отменяется показ первого этапа Формулы-1 и многие спортивные турниры.


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