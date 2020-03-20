Военные саперы взорвут реки Алтая

Саперы Центрального военного округа взорвут лед на реке Бия в Алтайском крае для облегчения ситуации с весенним паводком, сообщает пресс-служба ЦВО.

«Для проведения противопаводковых мероприятий от общевойскового соединения ЦВО назначены подрывная группа из восьми военнослужащих и двух автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава и взрывчатых веществ. Работы по разрушению льда планируется начать 25 марта 2020 года», – цитирует ТАСС пресс-службу.

В зоне возможного затопления находятся 10 сел, где живет более 3,5 тысячи человек, а также объекты производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

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Ранее сообщалось, что в дислоцированных в Сибири воинских частях Центрального военного округа подготовлено 10 подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры, санитарные машины с медицинскими работниками.

Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа «Толмачево» подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.