Россиян предупредили о грядущем дефиците ноутбуков

Дистрибьюторы электроники предупредили, что в ближайшее время в России может возникнуть дефицит ноутбуков. Переход на удаленку и падение курса рубля привели к росту спроса на эту продукцию, а ее производство в Китае восстановилось не до конца

У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах почти закончились ноутбуки, рассказали РБК представители нескольких компаний. Возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.

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Еще одним сильным стимулом для роста продаж, по опыту прошлый лет, является резкий рост курса доллара. Это вынуждает российских потребителей «срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились».

Руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев сказал изданию, что на складах дистрибьюторов сложно найти устройства популярных брендов. Руководитель направления системной интеграции ГК «Корус Консалтинг» Владислав Бахаудинов оценил рост спроса более чем в пять раз.

Гендиректор Lenovo в России Александр Катаев рассказал РБК, что повышенный спрос действительно наблюдается, при этом компания поставляет товары в штатном режиме. «Скорее можно говорить о резком всплеске спроса, который создал нехватку ноутбуков и ПК в коротком периоде времени»,— сказал господин Катаев. Представитель Asus рассказал о росте спроса на 20–30%.