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Педагоги в Иркутске отказались от обучения детей с раком и ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Педагоги в Иркутске согласились помочь благотворительному фонду, поддерживающему детей с раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом, и провести для них занятия по дизайну. Но потом начали массово отказываться из-за боязни заразиться, сообщила пресс-служба областного Центра СПИД.

Авторы и организаторы благотворительного проекта «Я дизайнер» и благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом придумали проект по поддержке и обучению больных детей. Идея получила поддержку Фонда президентских грантов.

«Мы решили создать новую образовательную площадку для подростков с социально значимыми недугами. С ними порой приходится лежать в больнице по несколько месяцев. И все это время они так же нуждаются в обучении и развитии, как и их здоровые сверстники», — цитирует пресс-служба Центра СПИД директора фонда Татьяну Башкатову.

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По ее словам, участниками проекта должны были стать дети, недавно выписавшиеся из стационаров, перенесшие рак и туберкулез, а также осложнения ВИЧ-инфекции. На этапе согласования руководство частной образовательной организации согласилось помочь в обучении детей.

Но за две недели до начала проекта учителя стали массово отказываться от работы. Они боятся заразиться от своих потенциальных учеников. Вслед за этим посыпались отказы и от педагогов других учреждений.

«Мои впечатления по этому поводу самые отвратительные. Я даже представить не могу, как дети могут кого-то заразить раком. По поводу ВИЧ напомню, что в опасной для инфицирования концентрации он содержится лишь в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке. И самый главный миф – это заразность детей, перенесших туберкулез. На проект приглашаются дети с подавленными микобактериями», — возмутилась Башкатова.

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Топ комментариев

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году

oriom

А в чем катастрофа-то? Ну дорогой доллар, так мы ничего за границей и покупать не будем, у нас все своё,...

Uynachalnica

Ничосе! Ему ужо мало того, что правительство резерв ему создало? https://info.sibnet.ru/article/562606/

лачинов

Так тогда и доллар почему то в два раза дешевле был.