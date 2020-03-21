Школы Новосибирска оснастят видеонаблюдением за три года

Новосибирские школы полностью оснастят видеокамерами за три года, сообщило в ответ на запрос Sibnet.ru министерство образования Новосибирской области.

«Умная школа» включает в себя контроль за доступом в школу, который основан на использовании электронного пропуска, обучающегося на входе-выходе. В школе устанавливаются видеокамеры, фиксирующие всех входящих в здание школы. Предусмотрено хранение записи до 30 дней.

«В 2020 году пропускная система будет в обязательном порядке внедрена в 95 школах Новосибирска, которые включены в региональный проект «Цифровая образовательная среда», в последующие два года в этот проект попадут все оставшиеся школы Новосибирска и большая часть школ Новосибирской области.

В Новосибирске 129 школ, 17 гимназий, 21 лицей и 16 школ с углубленным изучением предметов, 12 вечерних школ и 15 коррекционных школ.

Одной из составляющих пилота станет внедрение разрабатываемой видеосистемы распознавания лиц «Свой-чужой», что позволит не допустить в школы посторонних, а также отследить людей с подозрительным поведением, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Элтекс».

«Сценарий "свой-чужой" будет блокировать доступ в помещение посторонних лиц без специального разрешения. Помимо этого, решения, также будет реализовано решение по реагированию системы на фиксацию резких движений и подозрительном поведении», — уточнили в пресс-службе.