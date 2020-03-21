НАВЕРХ

Школы Новосибирска оснастят видеонаблюдением за три года

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские школы полностью оснастят видеокамерами за три года, сообщило в ответ на запрос Sibnet.ru министерство образования Новосибирской области.

«Умная школа» включает в себя контроль за доступом в школу, который основан на использовании электронного пропуска, обучающегося на входе-выходе. В школе устанавливаются видеокамеры, фиксирующие всех входящих в здание школы. Предусмотрено хранение записи до 30 дней.

«В 2020 году пропускная система будет в обязательном порядке внедрена в 95 школах Новосибирска, которые включены в региональный проект «Цифровая образовательная среда», в последующие два года в этот проект попадут все оставшиеся школы Новосибирска и большая часть школ Новосибирской области.

В Новосибирске 129 школ, 17 гимназий, 21 лицей и 16 школ с углубленным изучением предметов, 12 вечерних школ и 15 коррекционных школ.

Одной из составляющих пилота станет внедрение разрабатываемой видеосистемы распознавания лиц «Свой-чужой», что позволит не допустить в школы посторонних, а также отследить людей с подозрительным поведением, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Элтекс».

«Сценарий "свой-чужой" будет блокировать доступ в помещение посторонних лиц без специального разрешения. Помимо этого, решения, также будет реализовано решение по реагированию системы на фиксацию резких движений и подозрительном поведении», — уточнили в пресс-службе.

Еще по теме
Педагоги в Иркутске отказались от обучения детей с раком и ВИЧ
Весенние каникулы в школах продлятся три недели
Учащихся Новосибирска отправили на карантин
Российские школы переведут на дистанционное обучение
смотреть все
Новосибирск #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Евросоюз напомнил России про «нефтяной долг»
•
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 253 человек
•
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
•
Прототипы вакцины от коронавируса создали в России
Подробности
•
Фабрика фейков: зачем нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Что посмотреть в бесплатном онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Школы Новосибирска оснастят видеонаблюдением за три года
Сибирь 21.03.2020 10:40
Выявлены еще два заболевших коронавирусом в Новосибирске
Сибирь 20.03.2020 21:43
Дизайнерские маски создали на фоне дефицита
Сибирь 20.03.2020 18:10
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
Сибирь 20.03.2020 17:42
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
40227
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
37101
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
8630
Женщина сама сшила маску и прославилась
7454
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Евросоюз напомнил России про «нефтяной долг»
•
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 253 человек
•
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
•
Прототипы вакцины от коронавируса создали в России
Подробности
•
Фабрика фейков: зачем нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Что посмотреть в бесплатном онлайн-кинотеатре Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

xarakire

Роман Путин заявляет, что его «движение имеет сильные позиции в регионах ЦФО, СФО и на Дальнем Востоке»....

fktrcfylh55

Всё бы ничего. Но есть такая пословица: в семье не без урода. Парадокс в том, что когда один из семьи...

Drronum

Скоро вообще всю родню во власть подтянет.

Uynachalnica

Цитатаборьба с монополиями и торговыми сетями - это каким образом он бороться с ними собрался?

лачинов

Как актуально! У нас как раз нехватка партий.