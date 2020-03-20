Победитель Евровидения спародировал отмену конкурса из-за пандемии

Певец Александр Рыбак, победивший на Евровидении, которое проходило в Москве в 2009 году, снял веселое видео об отмене музыкального конкурса из-за коронавируса, ролик опубликован в Instagram музыканта.

На видео Рыбак играет на скрипке, начиная за здравие, а заканчивая за упокой. Затем он откладывает музыкальный инструмент и вытирает руки антисептиком. «Евровидение в 2020 году такое», — подписал артист под роликом.

Евровидение-2020 отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки во всем мире. Организаторы международного конкурса сообщили, что шоу состоится через год, и принять участие в нем смогут все артисты, прошедшие национальные отборы в своих странах в этом году.

Александр Рыбак в 2009 году представлял на Евровидении Норвегию, конкурс проходил в Москве. Артист исполнил песню «Fairytale», набрав рекордные 387 очков. Предыдущий рекорд, 292 очка, принадлежал в 2006 году группе Lordi.