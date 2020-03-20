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Победитель Евровидения спародировал отмену конкурса из-за пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Kruczynski / CC BY-SA 2.0

Певец Александр Рыбак, победивший на Евровидении, которое проходило в Москве в 2009 году, снял веселое видео об отмене музыкального конкурса из-за коронавируса, ролик опубликован в Instagram музыканта.

На видео Рыбак играет на скрипке, начиная за здравие, а заканчивая за упокой. Затем он откладывает музыкальный инструмент и вытирает руки антисептиком. «Евровидение в 2020 году такое», — подписал артист под роликом.

Евровидение-2020 отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки во всем мире. Организаторы международного конкурса сообщили, что шоу состоится через год, и принять участие в нем смогут все артисты, прошедшие национальные отборы в своих странах в этом году.

Александр Рыбак в 2009 году представлял на Евровидении Норвегию, конкурс проходил в Москве. Артист исполнил песню «Fairytale», набрав рекордные 387 очков. Предыдущий рекорд, 292 очка, принадлежал в 2006 году группе Lordi.

Тема: Евровидение-2020
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Топ комментариев

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

WSG0600-164-164

Пусть с хозяина начнут, это для наглядности.

k051173

Человек просто вопрос задал)))

corrector

тем более умерла она не от коронавируса, вообще. То есть 78 лет диабет, больное сердце и проч., оторвался...

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году