НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Тепло до +14 градусов установится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
143 0
Фото: © Sibnet.ru

Весеннее тепло установится на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. В воскресенье воздух прогреется до 14 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю в субботу и воскресенье преимущественно без осадков, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -8… -13, местами -3… -8, по восточной половине до -22 градусов. Днем в субботу +2… +7, местами до -5, в воскресенье +7… +12 градусов, по северу до -1.

В Бурятии по северным районам снег, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, местами -15… -20 градусов. Днем +4… +9, местами до +14 градусов, по северу до -5. В воскресенье днем +6… +11, местами +2… +7 градусов.

По Иркутской области местами умеренный и мокрый снег, ветер с порывами до 21 метра в секунду. Температура ночью -5… -10, при прояснении -15… -20. Днем в субботу +7… +12, в северных районах +1… +6 градусов. В воскресенье днем +9… +14, местами +2… +7 градусов, сообщили иркутские синоптики. 

Еще по теме
Воздух в Восточной Сибири прогреется до +10 градусов
Весеннее тепло придет в Восточную Сибирь
Потепление до +6 градусов установится в Восточной Сибири
Синоптики описали погоду в Новосибирске на март
смотреть все
Зима #Природа #Гео
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 12
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
КАРТИНА ДНЯ
•
Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса
•
Новый дорожный знак появится в России
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
Подробности
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томский митрополит призвал покаяться для защиты от коронавируса
Сибирь 20.03.2020 13:30
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Сибирь 20.03.2020 13:01
Тепло до +14 градусов установится в Восточной Сибири
Сибирь 20.03.2020 12:50
Красноярцы вырвались из аэропорта со штурмом. ВИДЕО
Сибирь 20.03.2020 12:04
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
27215
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
23032
Инфекционист назвала лучший антисептик
15300
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12940
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса
•
Новый дорожный знак появится в России
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
Подробности
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Мультимедиа
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
170
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
66
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
50
Путин отказался считать себя царем
50
Путин посчитал россиян «средним классом»
49