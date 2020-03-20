Тепло до +14 градусов установится в Восточной Сибири

Весеннее тепло установится на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. В воскресенье воздух прогреется до 14 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю в субботу и воскресенье преимущественно без осадков, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -8… -13, местами -3… -8, по восточной половине до -22 градусов. Днем в субботу +2… +7, местами до -5, в воскресенье +7… +12 градусов, по северу до -1.

В Бурятии по северным районам снег, ветер западный с порывами до 19 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, местами -15… -20 градусов. Днем +4… +9, местами до +14 градусов, по северу до -5. В воскресенье днем +6… +11, местами +2… +7 градусов.

По Иркутской области местами умеренный и мокрый снег, ветер с порывами до 21 метра в секунду. Температура ночью -5… -10, при прояснении -15… -20. Днем в субботу +7… +12, в северных районах +1… +6 градусов. В воскресенье днем +9… +14, местами +2… +7 градусов, сообщили иркутские синоптики.