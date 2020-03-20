Красноярцы вырвались из аэропорта со штурмом. ВИДЕО

Красноярцы, прилетевшие из Азии, со штурмом вырвались из аэропорта из-за нехватки бланков на самоизоляцию, сообщила очевидец в соцсетях.

В четверг в аэропорт Красноярска прилетели сразу три самолета из Азии. Всех в салоне предупредили, что не выпустят из здания, пока люди не получат бланки заявлений на самоизоляцию. Но сотрудников Роспотребнадзора на огромную толпу людей было всего три. Бланки смогли получить только 50 человек, затем документы закончились, сообщила одна из туристок в истории в Instagram.

Уставшие люди начали громко кричать и ругаться, а затем толпой двинулись на выход. Сдержать их не смогли сотрудники полиции, которых было всего трое. В итоге красноярцы уехали из аэропорта без бланков о самоизоляции.

Постановление об изоляции и больничный лист привезут всем туристам на дом, сообщила СМИ представитель Роспотребнадзора по региону Наталья Краснопеева. Она отметила, что число специалистов в аэропорту увеличат, но люди работают почти круглосуточно.