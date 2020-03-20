НАВЕРХ

Красноярцы вырвались из аэропорта со штурмом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
667 11

Красноярцы, прилетевшие из Азии, со штурмом вырвались из аэропорта из-за нехватки бланков на самоизоляцию, сообщила очевидец в соцсетях.

В четверг в аэропорт Красноярска прилетели сразу три самолета из Азии. Всех в салоне предупредили, что не выпустят из здания, пока люди не получат бланки заявлений на самоизоляцию. Но сотрудников Роспотребнадзора на огромную толпу людей было всего три. Бланки смогли получить только 50 человек, затем документы закончились, сообщила одна из туристок в истории в Instagram.

Уставшие люди начали громко кричать и ругаться, а затем толпой двинулись на выход. Сдержать их не смогли сотрудники полиции, которых было всего трое. В итоге красноярцы уехали из аэропорта без бланков о самоизоляции.

Постановление об изоляции и больничный лист привезут всем туристам на дом, сообщила СМИ представитель Роспотребнадзора по региону Наталья Краснопеева. Она отметила, что число специалистов в аэропорту увеличат, но люди работают почти круглосуточно.

Тема: Распространение коронавируса
Томский митрополит призвал покаяться для защиты от коронавируса
Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Россия перешла в режим повышенной готовности
смотреть все
Сибирь #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса
•
Новый дорожный знак появится в России
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
Подробности
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Неадекватные люди»
20.03.2020 00:15
Пережить эпидемию: лучшие фильмы о биологических катастрофах
18.03.2020 11:00
Сериал «Магомаев»: подлинная история в яркой интерпретации
10.03.2020 17:29
Сериал с Авериным «Невеста комдива»: комедия о любви
09.03.2020 08:00
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
27215
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
23032
Инфекционист назвала лучший антисептик
15300
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12940
Обсуждение (11)
КАРТИНА ДНЯ
•
Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса
•
Новый дорожный знак появится в России
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Мультимедиа
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

WSG0600-164-164

Пусть с хозяина начнут, это для наглядности.

k051173

Человек просто вопрос задал)))

corrector

тем более умерла она не от коронавируса, вообще. То есть 78 лет диабет, больное сердце и проч., оторвался...

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году