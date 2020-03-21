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Фильм дня: «Дама Пик»

Источник:
Sibnet.ru
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«Дама Пик» — экранизация повести Пушкина «Пиковая дама». Фильм Павла Лунгина рассказывает о темных стороны героя, желающего любыми путями добиться желаемого, и в полной мере показывает обратную сторону медали славы.

По сюжету фильма, оперная певица Софья Майер (Ксения Раппопорт) после долгих лет эмиграции возвращается в Россию, чтобы поставить оперу «Пиковая дама» Чайковского на родной сцене. Спектаклю суждено стать событием сезона, а всем его артистам прославиться. 

Молодой оперный певец Андрей (Иван Янковский) обладает уникальным голосом, но он не в себе от желания прославиться и разбогатеть. Это и становится крючком, на который его цепляет Майер, начиная свою опасную игру.

Фильм Лунгина стоит посмотреть по нескольким причинам. Во-первых, режиссер искусно проник в мир оперного театра и вытащил наружу самые темные стороны артистов, готовых идти по головам ради славы. Это чем-то равняет «Даму Пик» с «Черным лебедем» Даррена Арнофски. 

Во-вторых, композиционно сюжет выверен до мелочей, в какой-то момент опера и жизнь сливаются в одну плоскость, а персонажи постановки и герои фильма становятся не отделимыми друг от друга.

В «Даме Пик» нет непрерывного надоедливого пения, но есть сложные перепетии, хорошая актерская игра, интересный подтекст, который прочтется только в финальных титрах фильма. Рейтинг «Дамы» IMDb: 6.20.

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