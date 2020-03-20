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Новый дорожный знак появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый дорожный знак, предупреждающий о камерах фотовидеофиксации, появится на дорогах России, сообщила ГИБДД России. Он заменит существующую табличку.

Сейчас знак дополнительной информации (таблички) 8.23 «Фотовидеофиксация» используется для уточнения действия знака, с которым она применяется. Взамен предлагается ввести информационный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» для обозначения мест, на которых используются автоматические стационарные или передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Новый знак будет устанавливаться за 150-300 метров до зоны контроля комплекса вне населенного пункта, а в населенном пункте — на въезде в него.

Графическое обозначение и цветовая гамма нового информационного знака будут соответствовать изображениям информационных знаков, существующим в ПДД. Скорее всего, он будет представлять собой прямоугольную синюю табличку с белым прямоугольником, внутри которого разместят обозначение камеры.

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Топ комментариев

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

WSG0600-164-164

Пусть с хозяина начнут, это для наглядности.

k051173

Человек просто вопрос задал)))

corrector

тем более умерла она не от коронавируса, вообще. То есть 78 лет диабет, больное сердце и проч., оторвался...

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году