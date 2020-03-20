Житель Тувы напал на школьницу и пытался изнасиловать

Житель Тувы напал на школьницу, когда она открывала входную дверь и втолкнул ее в квартиру, ей удалось выбежать на балкон, а преступника задержали, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 13-летняя девочка, вернувшись из школы домой, открывала дверь квартиры ключом. Подозреваемый подошел сзади, втолкнул девочку в квартиру и запер дверь изнутри. После этого, потерпевшая выбежала на балкон, начала кричать и звать на помощь, в связи с чем подозреваемый скрылся с места происшествия.

Подозреваемый задержан, ему 19 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт «б» части 4 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Материалы направят в суд для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.