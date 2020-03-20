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Пса из Забайкалья признали лучшим четвероногим пограничником

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Овчарку по кличке Жом называют легендой забайкальской границы: пес задерживал опасных нарушителей в сложнейших условиях. Его заслуги признали собаководы «Best Russian Dog», наградив его званием лучшей розыскной собаки России, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.

Пограничник Шамиль Абакаров и его четвероногий соратник неоднократно задерживали нарушителей. Среди заслуг — резонансное задержание гражданина Танзании в сложнейших условиях. 

«Нарушитель смог преодолеть множество препятствий, пересечь государственные границы разных стран, но встреча с Жомом поставила точку», — цитирует «Zab.ru» представителя пресс-службы.

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Спустя два года Шамиль Абакаров и Жом вновь приняли участие в непростом задержании нарушителя. Иностранец пересек государственную границу, следуя из КНР в Россию. 

Он знал, что по его следу уже отправился пограничный наряд. Нарушитель прибегал ко всевозможным ухищрениям, пытаясь запутать следы. С каждой минутой надежда задержать иностранца таяла.

«Собака активно вела поиск, послушно выполняла команды кинолога, несмотря на ветер и затяжной дождь. Жом смог в считанные минуты учуять едва уловимый запах нарушителя. Попавшаяся на пути иностранца глубокая трехметровая нора, в которой он укрылся, не принесла ему удачи. Спустя 10 минут собака показала место схрона нарушителя», — добавили в ведомстве.

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