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Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство обороны Италии

Число жертв коронавируса в Италии возросло до 3 407 человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. По количеству умерших страна обошла Китай.

По данным ВОЗ на вечер 19 марта, в Италии зафиксировано 41 035 человек, зараженных коронавирусом, 3 407 больных умерли.

В Китае, где началась вспышка COVID-19, скончались 3 242 человек, заражены 81 174.

На всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости.

Закрыты школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Этот пакет мер действует до 3 апреля. Власти страны заявили, что карантин, возможно, будет продлен.

Тема: Распространение коронавируса
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