НАВЕРХ

Приставы разыскали должницу в Красноярске по камерам и забрали машину

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Фото: © Sibnet.ru

Приставы выследили автомобиль должницы и забрали его прямо со стоянки, пока должница была в офисном центре, сообщает УФССП по Красноярскому краю.

Жительница Красноярска получила автокредит под залог автомобиля в одном из банков. Спустя некоторое время перестала вносить платежи за кредитную Honda Accord, образовался долг в размере более 600 тысяч рублей.

Банк обратился в суд, а далее к судебным приставам с исполнительным документом об обращении взыскания на залоговый автомобиль путем продажи с публичных торгов.

Должник не предоставляла свой автомобиль для проведения процедуры ареста, в отношении имущества было заведено розыскное дело.

Судебный пристав проводил проверки фактического адреса проживания должника, соседних дворов и парковок, отслеживал маршрут автомобиля с помощью специальных камер, установленных по Красноярску. Работник службы установил, что регулярно разыскиваемый автомобиль следует по одному и тому же маршруту, одной из точек которого является офисное здание.

Тогда судебный пристав-исполнитель лично направился по установленному маршруту и обнаружил автомобиль на стоянке возле офисного центра. Прямо на парковке на машину был наложен арест, автомобиль был передан на ответственное хранение взыскателю и на автоэвакуаторе направился на специализированную стоянку.

Еще по теме
Житель Тувы напал на школьницу и пытался изнасиловать
Спасатель в Иркутске подхватил выпавшую с балкона девочку
Абаканец незаконно продавал снаряжение средневекового всадника
Аптечного ревизорро Диденко опозорили после проверки на полиграфе
смотреть все
Красноярск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Российские суды приостановили рассмотрение дел
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
Подробности
•
Выжить в изоляции: какие продукты нужны для карантина?
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Пса из Забайкалья признали лучшим четвероногим пограничником
Сибирь 20.03.2020 10:57
Житель Тувы напал на школьницу и пытался изнасиловать
Сибирь 20.03.2020 10:52
Спасатель в Иркутске подхватил выпавшую с балкона девочку
Сибирь 20.03.2020 10:15
Приставы разыскали должницу в Красноярске по камерам и забрали машину
Сибирь 20.03.2020 10:11
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
26603
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
22682
Инфекционист назвала лучший антисептик
15241
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12886
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Италия вышла на первое место по числу смертей от коронавируса
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Российские суды приостановили рассмотрение дел
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
Подробности
•
Выжить в изоляции: какие продукты нужны для карантина?
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Мультимедиа
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

WSG0600-164-164

Пусть с хозяина начнут, это для наглядности.