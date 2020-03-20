Приставы разыскали должницу в Красноярске по камерам и забрали машину

Приставы выследили автомобиль должницы и забрали его прямо со стоянки, пока должница была в офисном центре, сообщает УФССП по Красноярскому краю.

Жительница Красноярска получила автокредит под залог автомобиля в одном из банков. Спустя некоторое время перестала вносить платежи за кредитную Honda Accord, образовался долг в размере более 600 тысяч рублей.

Банк обратился в суд, а далее к судебным приставам с исполнительным документом об обращении взыскания на залоговый автомобиль путем продажи с публичных торгов.

Должник не предоставляла свой автомобиль для проведения процедуры ареста, в отношении имущества было заведено розыскное дело.

Судебный пристав проводил проверки фактического адреса проживания должника, соседних дворов и парковок, отслеживал маршрут автомобиля с помощью специальных камер, установленных по Красноярску. Работник службы установил, что регулярно разыскиваемый автомобиль следует по одному и тому же маршруту, одной из точек которого является офисное здание.

Тогда судебный пристав-исполнитель лично направился по установленному маршруту и обнаружил автомобиль на стоянке возле офисного центра. Прямо на парковке на машину был наложен арест, автомобиль был передан на ответственное хранение взыскателю и на автоэвакуаторе направился на специализированную стоянку.