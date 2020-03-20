Спасатель в Иркутске подхватил выпавшую с балкона девочку

Сотрудник аварийно-спасательной службы Иркутска Михаил Дмитриев подхватил девочку-подростка, сорвавшуюся с балкона с 14 этажа. У ребенка не хватило сил, чтобы удержаться на парапете, сообщил Дмитриев.

Вызов поступил вечером в среду на пульт дежурного. Спасателям сообщили, что в одном из домов на парапете балкона 14 этажа сидит девчонка. Есть опасность, что она упадет. Специалисты немедленно выехали по адресу.

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Они поднялись в квартиру этажом ниже, вышли на балкон, начали разговаривать с ребенком. Она сказала, что находится дома одна, и у нее нет сил, чтобы попасть обратно на свой балкон.

«Руки соскользнули и с криком девчонка сорвалась. Но я уже держал ее за щиколотки и втащил на руках в квартиру. Чтобы ее удержать, я прицепил страховку. Подростка сразу передали врачам», — цитирует Дмитриева «КП-Иркутск».

Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, после того, как девочку спасли, закричали: «Ура!» и стали аплодировать, а дочка Дмитриева написала в соцсетях : «Папа, я тобой горжусь!».