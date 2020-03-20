Абаканец незаконно продавал снаряжение средневекового всадника

Житель Абакана в интернете опубликовал объявление о продаже снаряжения средневекового всадника, сообщает правительство Хакасии.

Пользователь выставил на продажу в интернете снаряжение средневекового всадника Хакасско-Минусинской котловины: фрагменты наборного пояса, элементы воинского снаряжения, стремена, псалии и другие детали конской сбруи.

Сотрудники Госохранинпескции составили и направили заявление в адрес начальника УМВД России по Абакану. Правоохранительными органами ведется проверка по предоставленному заявлению. При установлении факта правонарушения гражданин будет привлечен к административной ответственности.

Совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей с конфискацией археологических предметов.