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Абаканец незаконно продавал снаряжение средневекового всадника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Житель Абакана в интернете опубликовал объявление о продаже снаряжения средневекового всадника, сообщает правительство Хакасии.

Пользователь выставил на продажу в интернете снаряжение средневекового всадника Хакасско-Минусинской котловины: фрагменты наборного пояса, элементы воинского снаряжения, стремена, псалии и другие детали конской сбруи.

Сотрудники Госохранинпескции составили и направили заявление в адрес начальника УМВД России по Абакану. Правоохранительными органами ведется проверка по предоставленному заявлению. При установлении факта правонарушения гражданин будет привлечен к административной ответственности.

Совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей с конфискацией археологических предметов.

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