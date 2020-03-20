Российские суды приостановили рассмотрение дел из-за коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховного суда России.

Рассмотрение дел прекращается с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года. При этом документ не касается дел, которые требуют безотлагательного рассмотрения, отмечается в постановлении.

В такую категорию входят дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным.

Также суды при технической возможности должны инициировать рассмотрение дел путем видеоконференц-связи. При малейших признаках заболевания судьи и работники суда должны осуществить самоизоляцию.