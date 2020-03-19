Диденко рассказала дочке о гибели папы после вечеринки с сухим льдом

Блогер Екатерина Диденко, известная как аптечный ревизорро, спустя почти месяц рассказала старшей дочери о трагедии с сухим льдом, где погиб ее папа, подробности разговора с ребёнком она описала в Instagram.

29 февраля Диденко в компании супруга Валентина и друзей праздновали день рождение блогера в сауне. В подарок имениннице решили устроить шоу с сухим льдом — около 25 килограммов высыпали в бассейн, а затем гости решили искупаться, в результате трое человек, в том числе Валентин, погибли.

Что случилось в сауне на вечеринке с сухим льдом

Диденко долгое время не могла найти в себе силы, рассказать о смерти папы детям. Ее старшей дочери Насте 4,5 года, а младшему сыну почти два. Разговор состоялся в присутствии психолога, а блогер не стала скрывать от ребенка подробности трагедии. Диалог разговора Екатерина Диденко опубликовала в Instagram:

Настенька, папы больше нет, он умер.

Н: а когда он придет?

Я: он больше не придёт, он умер

Н: как дедушка?

Я: да, как дедушка

Н: а почему он умер? Он заболел? Его болезнь нельзя вылечить?

Я: нет, доченька, произошёл несчастный случай, он отравился газом и утонул.

По словам Диденко, дочка немного поплакала, потом они вместе посмотрели семейные фотографии. «Настя знает, что папы больше нет, но отреагировала на это по-детски, дети не умеют горевать, как взрослые», — добавила Диденко.