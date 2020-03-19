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Диденко рассказала дочке о гибели папы после вечеринки с сухим льдом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © didenko.katerina instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко, известная как аптечный ревизорро, спустя почти месяц рассказала старшей дочери о трагедии с сухим льдом, где погиб ее папа, подробности разговора с ребёнком она описала в Instagram.

29 февраля Диденко в компании супруга Валентина и друзей праздновали день рождение блогера в сауне. В подарок имениннице решили устроить шоу с сухим льдом — около 25 килограммов высыпали в бассейн, а затем гости решили искупаться, в результате трое человек, в том числе Валентин, погибли.

Что случилось в сауне на вечеринке с сухим льдом

Диденко долгое время не могла найти в себе силы, рассказать о смерти папы детям. Ее старшей дочери Насте 4,5 года, а младшему сыну почти два. Разговор состоялся в присутствии психолога, а блогер не стала скрывать от ребенка подробности трагедии. Диалог разговора Екатерина Диденко опубликовала в Instagram:

Настенька, папы больше нет, он умер.
Н: а когда он придет?
Я: он больше не придёт, он умер
Н: как дедушка?
Я: да, как дедушка
Н: а почему он умер? Он заболел? Его болезнь нельзя вылечить?
Я: нет, доченька, произошёл несчастный случай, он отравился газом и утонул.

По словам Диденко, дочка немного поплакала, потом они вместе посмотрели семейные фотографии. «Настя знает, что папы больше нет, но отреагировала на это по-детски, дети не умеют горевать, как взрослые», — добавила Диденко.

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Топ комментариев

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

sib_man9

на границе им на лбу печать надо ставить "прибывшая из зоны заражения" хоть люди знать будут

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.