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Россия перешла в режим повышенной готовности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа вводится во всех 85 регионах России.

Так, в режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, а также регионы Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

В рамках повышенного режима школы и вузы переводят на дистанционный режим обучения и отменяются все массовые мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на подписанные властями всех субъектов РФ распоряжения.

Число заразившихся в мире превысило 218 тысяч человек, более 8,8 тысяч умерли. В России число зараженных достигло 199 человек. В четверг в Москве умерла 79-летняя пациентка с пневмонией, возникшей в качестве осложнения при коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, по которому все возвращающиеся из-за границы российские граждане должны пройти двухнедельную изоляцию. Поручение обеспечить процедуру дали региональным властям.

Тема: Распространение коронавируса
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