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Женщина привезла в Новосибирск коронавирус из Италии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Второй случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Новосибирске. Это женщина, прилетевшая 8 марта из Италии, сообщил областной оперативный штаб в четверг.

Женщина 7 марта прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта в Толмачево. Служба московского Роспотребнадзора оперативно сообщила новосибирским коллегам информацию о пассажирке. Здесь ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства.

«На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии. Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1», — сообщили в оперштабе.

После повторных тестов диагноз подтвердился. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные. Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены.

Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции. Первый случай заражения в Новосибирске подтвердили в среду. Женщина привезла вирус из Франции.


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