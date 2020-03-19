Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель

Цена российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы упала до 18,64 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. Это минимальный уровень с февраля 2002 года.

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — отмечает эксперт агентства. Баррель российской марки нефти подешевел сразу на 5 долларов.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco после развала сделки ОПЕК+ начала предлагать европейским покупателям свою нефть Arab Light и Arab Medium со скидками до 10 долларов за баррель.

Таким методами Саудовская Аравия рассчитывает отобрать у России рыночную долю на традиционном европейском рынке. Сейчас майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне выше 26 долларов за баррель.