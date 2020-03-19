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Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус диагностировали еще у троих жителей Красноярска, всего в регионе четыре заболевших новым вирусом, сообщается на сайте краевого Минздрава.

«Результаты подтверждены в установленном порядке, состояние удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края», — говорится в сообщении.

Все заболевшие выезжали за границу, где также есть больные коронавирусом — Германия и Австрия.

По данным на 19 марта, под медицинским наблюдением в Красноярске на дому находятся 483 человека. Режим самоизоляции продлится две недели.

Коронавирус в цифрах и фактах

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