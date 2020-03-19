Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло

За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019. Это максимальное значение инфицированных за сутки с начала эпидемии.

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы. За сутки новые заболевшие появились сразу в 23 регионах страны.

12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье и в Свердловской области. По три случая зафиксированы в Красноярском крае, Тульской области и Хабаровском крае, есть новый случай в Новосибирской области.

Отмечается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Также установлены люди, с которыми они контактировали в России, за ними наблюдают.