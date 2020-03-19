Подписку на музыку «ВКонтакте» предложили за рубль

Подписка на музыку «ВКонтакте» стала доступна за рубль, владельцы соцсети решили таким образом поддержать пользователей в период распространения коронавирусной инфекции.

Пользователи «ВКонтакте» смогут подключить трехмесячную подписку за 1 рубль, говорится в официальном сообщении соцсети. Обычная стоимость подписки на три месяца составляет 447 рублей.

Похожую акцию проводят «Одноклассники» — при оформлении подписки на музыку пользователь сможет три месяца получать кешбэк в 100% в виде виртуальной валюты, которой можно расплачиваться за покупки в играх на платформе соцсети.

Подписка на музыку «ВКонтакте» и «Одноклассниках» позволит слушать треки без рекламы, в фоновом режиме, а также офлайн с помощью специального приложения.