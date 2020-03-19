Ученый спас снежного барса в горах Алтая

Ученый Сайлюгемского нацпарка спас снежного барса по кличке Юнчи. Он снял браконьерскую петлю с тропы, по которой через несколько дней прошел этот самец.

Алексей Кужлеков рассказал, что петля стояла на барсиной тропе, она была прикреплена к бревну, зафиксированном камнем. Браконьерская ловушка была рассчитана на крупного зверя и не оставляла никаких шансов на спасение.

При этом трос из нержавеющей стали был установлен над узкой тропой, по которой регулярно проходят снежные барсы. Пройти через перегороженый проход животные могли только снизу, через петлю.

«Именно эта ловушка отличается от других, мы снимаем сотни петель на кабаргу и мелкого зверя. Серьезность конструкции не оставляет сомнений: на данной тропе ждали крупную добычу. Ранее в этих местах хозяйничали браконьеры, отлавливали ирбисов: добывали шкуры и дериваты для продажи на нелегальном рынке. Обойти ловушку животное не смогло бы – тропа около 50 сантиметров. Если бы снежный барс оказался в петле – он бы погиб с вероятностью 100%: с таким бревном на шее он просто обречен на гибель», – сказал ученый.

Ученый разобрал браконьерскую конструкцию и установил на этом месте фотоловушку. Буквально через неделю камера зафиксировала здесь снежного барса. Он прошел по тропе именно так, как и ожидали браконьеры. Однако теперь это бревно не представляет опасности для животных.

«На кадрах самец снежного барса по кличке Юнчи, определили по характерным пятнам на шкуре. За его судьбой мы следим более трех лет. В последний раз он отметился рядом с другим знаменитым бревном, бывшим браконьерским потаском, с которого так же были сняты петли. Теперь это ритуальное барсиное место: они оставляют на нем задиры и другие метки – никогда не проходят мимо. Юнчи – доминантный самец на данном участке. Предполагаем, что несколько потомств самки Юты – его лап дело», – рассказал научный сотрудник Денис Гуляев.

В подобной браконьерской петле в 2013 году погибла самка снежного барса по кличке Вита и два ее котенка. Позже об этом рассказали местные жители. В том же году пропал ирбис Крюк. О его судьбе до сих пор ничего не известно.