Ольгу Бузову заподозрили в беременности из-за большого живота

Поклонники Ольги Бузовой пристально следят за ее жизнью в Instagram:
на опубликованном в среду видео стал заметен ее увеличившийся живот, и
подписчики решили, что телеведущая беременна.
Бузова опубликовала скетчпро туалетную бумагу. В некоторых городах из-за коронавируса увеличился спрос на это средство личной гигиены, и в соцсетях шутят, что рулон туалетной бумаги теперь на вес золота. Про это телеведущая и сняла ролик. Но подписчики смотрели вовсе не на сюжет, а на округлившийся, по их мнению, живот. Поклонники убеждены — Бузова беременна.
Такие догадки можно сделать и по предыдущим снимкам
знаменитости в Instagram.В последних постах телеведущая позирует либо в
свободных футболках и толстовках, либо прикрывает живот цветами или игрушками.
В конце 2019 года Ольга Бузова официально призналась, что
снова вступила в отношения спустя три года после развода с футболистом Дмитрием
Тарасовым. Избранником звезды стал уроженец Новосибирска, блогер Давид Манукян.