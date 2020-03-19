Ольгу Бузову заподозрили в беременности из-за большого живота

Поклонники Ольги Бузовой пристально следят за ее жизнью в Instagram: на опубликованном в среду видео стал заметен ее увеличившийся живот, и подписчики решили, что телеведущая беременна.

Бузова опубликовала скетчпро туалетную бумагу. В некоторых городах из-за коронавируса увеличился спрос на это средство личной гигиены, и в соцсетях шутят, что рулон туалетной бумаги теперь на вес золота. Про это телеведущая и сняла ролик. Но подписчики смотрели вовсе не на сюжет, а на округлившийся, по их мнению, живот. Поклонники убеждены — Бузова беременна.

Такие догадки можно сделать и по предыдущим снимкам знаменитости в Instagram.В последних постах телеведущая позирует либо в свободных футболках и толстовках, либо прикрывает живот цветами или игрушками.

В конце 2019 года Ольга Бузова официально призналась, что снова вступила в отношения спустя три года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Избранником звезды стал уроженец Новосибирска, блогер Давид Манукян.