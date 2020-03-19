Начальника отдела МВД в Бурятии задержали по подозрению во взятке

Начальник отдела МВД «Тункинский» в Бурятии задержан по подозрению во взятке на сумму 8 миллионов рублей. «Вознаграждение» полицейский якобы получил за устранение препятствий для знакомого предпринимателя, сообщило республиканское СУ СК России.

По данным следствия, на территории Тункинского района велось строительство автомобильной дороги «Култук-Монды» по госконтракту. В марте 2017 года начальник отдела МВД дал указание подчиненным приостановить деятельность принадлежащего местному предпринимателю карьера, откуда для строительства автодороги поставлялась песчано-гравийная смесь.

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После чего через знакомого местного жителя он организовал поставку на стройку песчано-гравийной смеси с другого карьера, где ее добыча велась незаконно. За это начальник отдела полиции получил взятку в сумме почти 8 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД Бурятии. После проверки представленных ими материалов оперативно-разыскной деятельности следствием принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского и его задержании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.