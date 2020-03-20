Наступил день весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие, или как еще говорят, астрономическая весна, в 2020 году наступает 20 марта. В пятницу день будет почти равен ночи, а затем продолжительность светлого времени суток начнет непрерывно возрастать.

Точное время весеннего равноденствия в 2020 году — в 3 часа 50 минут 36 секунд по Гринвичскому времени. Для Москвы — 6.50.36, для Новосибирска — 10.50.36.

Равноденствие — одно из периодических астрономических явлений. Земля, вращаясь вокруг своей оси и одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении к нему, что солнечные лучи падают отвесно на экватор.

В дни равноденствий (весеннего и осеннего) Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень.

Современный григорианский календарь сконструирован таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты. Обычно весеннее приходится на 20 марта, а осеннее — на 22 или 23 сентября.

Однако небольшие колебания дат равноденствий имеют место. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние — на годы перед високосными. В ближайшие 100 лет самое раннее весеннее равноденствие будет в 2096 году — 19 марта в 14 часов 7 минут, самое позднее в 2103 году — 21 марта в 6 часов 27 минут.

Солнцестояния

Если равноденствия «отвечают» за наступление весны и осени, то солнцестояния — за зиму и лето. При этих событиях Солнце над горизонтом в истинный полдень находится на максимальной (летнее солнцестояние) или минимальной высоте (зимнее солнцестояние).

В день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь, а в день зимнего солнцестояния наоборот — самый короткий день и самая длинная ночь по сравнению с любым другим днем года (за исключением полюсов). В средних широтах даты солнцестояний совпадают с датами астрономического перехода с весны на лето и с осени на зиму.

В 2020 году летнее солнцестояние будет 20 июня, а зимнее — 21 декабря.