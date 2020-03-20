НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Наступил день весеннего равноденствия

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Весеннее равноденствие, или как еще говорят, астрономическая весна, в 2020 году наступает 20 марта. В пятницу день будет почти равен ночи, а затем продолжительность светлого времени суток начнет непрерывно возрастать.

Точное время весеннего равноденствия в 2020 году — в 3 часа 50 минут 36 секунд по Гринвичскому времени. Для Москвы — 6.50.36, для Новосибирска — 10.50.36.

Равноденствие — одно из периодических астрономических явлений. Земля, вращаясь вокруг своей оси и одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении к нему, что солнечные лучи падают отвесно на экватор.

В дни равноденствий (весеннего и осеннего) Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень.

Современный григорианский календарь сконструирован таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты. Обычно весеннее приходится на 20 марта, а осеннее — на 22 или 23 сентября. 

Однако небольшие колебания дат равноденствий имеют место. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние — на годы перед високосными. В ближайшие 100 лет самое раннее весеннее равноденствие будет в 2096 году — 19 марта в 14 часов 7 минут, самое позднее в 2103 году — 21 марта в 6 часов 27 минут.

Солнцестояния

Если равноденствия «отвечают» за наступление весны и осени, то солнцестояния — за зиму и лето. При этих событиях Солнце над горизонтом в истинный полдень находится на максимальной (летнее солнцестояние) или минимальной высоте (зимнее солнцестояние).

В день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь, а в день зимнего солнцестояния наоборот — самый короткий день и самая длинная ночь по сравнению с любым другим днем года (за исключением полюсов). В средних широтах даты солнцестояний совпадают с датами астрономического перехода с весны на лето и с осени на зиму.

В 2020 году летнее солнцестояние будет 20 июня, а зимнее — 21 декабря.

Еще по теме
Ученый спас снежного барса в горах Алтая
Шторм накроет Алтайский край
Метель накроет Новосибирск
Воздух в Восточной Сибири прогреется до +10 градусов
смотреть все
Жизнь #Гео #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
•
Путин отказался считать себя царем
•
Новую цену нефти назвали катастрофой для России
Подробности
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Женщина привезла в Новосибирск коронавирус из Италии
Сибирь 19.03.2020 20:42
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
Сибирь 19.03.2020 20:33
Ученый спас снежного барса в горах Алтая
Сибирь 19.03.2020 19:07
Начальника отдела МВД в Бурятии задержали по подозрению во взятке
Сибирь 19.03.2020 18:31
Самое популярное
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
21971
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
21226
Инфекционист назвала лучший антисептик
15082
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12759
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия перешла в режим повышенной готовности
•
Число заразившихся коронавирусом россиян рекордно выросло
•
Путин отказался считать себя царем
•
Новую цену нефти назвали катастрофой для России
Подробности
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Мультимедиа
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

sib_man9

на границе им на лбу печать надо ставить "прибывшая из зоны заражения" хоть люди знать будут

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.