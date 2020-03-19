Новосибирские лесопожарные получат квадрокоптеры и тепловизоры

Десантники-пожарные Новосибирской базы авиационной охраны лесов для более эффективной работы по обнаружению очагов возгорания получат тепловизоры, квадрокоптеры, сообщает пресс-служба правительства региона.

На борьбу с пожарами в лесах готовы выйти около 700 человек состава лесопожарных формирований, более 20 десантников-пожарных, 490 единиц техники, также в готовность приведено более 4,5 тысяч единиц оборудования.

Новосибирская авиабаза в этом году будет укреплена новой техникой в рамках национального проекта «Экология». Для более эффективной работы будут закуплены тепловизоры, квадрокоптеры, комплект летчика-наблюдателя.

Обычно десантники-пожарные выходят на борьбу с огнем в Северном, Кыштовском, Куйбышевском районах, поскольку там есть болотистые местности. Чрезвычайных ситуаций в 2019 году в Новосибирской области не было, однако члены команды Новосибирской авиабазы были задействованы при тушении лесных пожаров в соседнем Красноярском крае.