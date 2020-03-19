Минобороны назвало фейком приказ о комендантском часе

Министерство обороны России заявило, что в интернете от имени Минобороны стал распространяться фальшивый документ о введении в столице комендантского часа, вброшенный «представителями одной из соседних стран»

Это «грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран», и «подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», сообщили РИА Новости в военном ведомстве.

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Когда именно фальшивый приказ появился в соцсетях, Минобороны не уточнило. В его пресс-службе сообщили, что российские вооруженные силы несут службу в обычном режиме.

В копии документа, распространенного в интернете, говорилось о введении комендантского часа в столице с 30 марта, а также о запрете движения с 20.00 до 05.00 для всех, за исключением тех, у кого есть специальные пропуска от участковых. Этот документ якобы подписан главой Минобороны Сергеем Шойгу.