Дачи посчитали спасением от коронавируса для россиян

Россияне смогут укрыться на своих дачах в случае распространения коронавируса, а огороды при участках обеспечат их едой, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Депутат отметил, что россияне обладают огромными конкурентными преимуществами перед другими странами в ситуации распространения пандемии, так как благодаря наличию дач они менее уязвимы перед новой инфекцией.

Никонов уточнил, что сейчас Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов. «Я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Количество инфицированных по всему миру превысило 200 тысяч человек, в четверг в России умерла первая пациентка, зараженная коронавирусом.