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Дачи посчитали спасением от коронавируса для россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Art (RUS) Potosi

Россияне смогут укрыться на своих дачах в случае распространения коронавируса, а огороды при участках обеспечат их едой, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Депутат отметил, что россияне обладают огромными конкурентными преимуществами перед другими странами в ситуации распространения пандемии, так как благодаря наличию дач они менее уязвимы перед новой инфекцией.

Никонов уточнил, что сейчас Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов. «Я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Количество инфицированных по всему миру превысило 200 тысяч человек, в четверг в России умерла первая пациентка, зараженная коронавирусом.

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Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

k051173

Если бы только она была оторвана от реальности, гарант вообще заявил, что в РФ 70% населения средний...

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

Drronum

Ну всё же верно. 70% это средний класс, остальные 30% - это миллионеры и миллиардеры. Вот и всё, бедности...