Число миллионеров выросло в Новосибирске

Число новосибирцев с доходом выше 1 миллиона за год выросло на 20%, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

В 2018 году 68, 9 тысячи новосибирцев заработали за год от 1 до 100 миллиона рублей. Это на 20% больше, чем в 2017 году. По данным ведомства, семь из десяти работают в найме. Для того, чтобы иметь такой доход за год, нужно зарабатывать не менее 70 тысяч рублей в месяц.

От 10 до 100 миллионов рублей заработали более 1,3 тысячи человек. Этот показатель также вырос. Большинство миллионеров живут в Центральном районе, цитирует «Континент-Сибирь»данные Легостаева.

Число миллиардеров в регионе не изменилось. Такой доход получают всего четыре человека.