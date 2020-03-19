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Число миллионеров выросло в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число новосибирцев с доходом выше 1 миллиона за год выросло на 20%, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

В 2018 году 68, 9 тысячи новосибирцев заработали за год от 1 до 100 миллиона рублей. Это на 20% больше, чем в 2017 году. По данным ведомства, семь из десяти работают в найме. Для того, чтобы иметь такой доход за год, нужно зарабатывать не менее 70 тысяч рублей в месяц.

От 10 до 100 миллионов рублей заработали более 1,3 тысячи человек. Этот показатель также вырос. Большинство миллионеров живут в Центральном районе, цитирует «Континент-Сибирь»данные Легостаева.

Число миллиардеров в регионе не изменилось. Такой доход получают всего четыре человека.

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Топ комментариев

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

k051173

Если бы только она была оторвана от реальности, гарант вообще заявил, что в РФ 70% населения средний...

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

Drronum

Ну всё же верно. 70% это средний класс, остальные 30% - это миллионеры и миллиардеры. Вот и всё, бедности...