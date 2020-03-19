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Проект «Dance Революция» на Первом приостановят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Dance Революция»

Танцевальное шоу «Dance Революция» временно перестанут показывать в эфире Первого канала из-за того, что создатели проекта не могут закончить съемки полуфинала и финала, сообщает пресс-служба телеканала.

«Снять полуфинал и финал шоу в настоящее время не представляется возможным сразу по двум причинам. Во-первых, канадская компания, которая занята в монтаже оборудования для съемки в формате 360 градусов, не может сейчас командировать на съемки своих представителей. Во-вторых, один из членов жюри на проекте – хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова – в настоящий момент находится на карантине», — говорится в сообщении.

«Dance Революция» выходит по воскресеньям в 22.00. Особенность танцевального шоу в том, что после танца жюри может воспроизвести любой момент танца на экране и посмотреть на него с другого ракурса благодаря уникальной съемке в формате 360 градусов. В ближайшее воскресенье, 22 марта, выпуск будет заменен программой про коронавирус.


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