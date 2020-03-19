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Представлена игровая консоль PlayStation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Sony представила будущую игровую консоль PlayStation 5 в ходе онлайн-презентации. Релиз гаджета запланирован на осень 2020 года.

Консоль получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, графический процессор RDNA 2 производительностью 10,3 терафлопс и 36 вычислительных блоков с частотой 2,2 ГГц с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К.

Устройство будет обладать оперативной памятью 16 GB GDDR6 с пропускной способностью 448 Гб в секунду. Также консоль оборудуют SSD-накопителем на 825 Гб с поддержкой внешних жестких дисков USB HDD.

Приставку оснастят приводом 4K UHD Blu-Ray. Разработчики обещают, что загрузка игра станет фактически мгновенной —2 Гб данных будут грузиться за четверть секунды, поэтому геймеры забудут про загрузочные экраны.

PlayStation 5 будет иметь обратную совместимость с играми PlayStation 4. Ожидается, что выход консоли состоится в конце 2020 года, но дата еще может быть перенесена из-за эпидемии COVID-2019, так как сборка ведется в Китае. Стоимость устройства пока не объявлена.

Ранее компания Microsoft раскрыла подробности о своей новой консоли Xbox Series X. Если сравнить будущие устройства, то консоль от Sony проигрывает новому Xbox по ключевым характеристикам — количеству вычислительных блоков, терафлопс и скорости чтения диска.

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