НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Тысячи медицинских масок пытались вывезти из России

Источник:
Sibnet.ru
220 1
Фото: © Алтайская таможня

Жители Монголии пытались вывезти из России 4 350 медицинских масок. Их задержали на таможне в Республике Алтай.

Алтайская таможня объясняет, что по постановлению российских властей от 2 марта этого года, медицинские маски входят в перечень отдельных видов продукции, которые временно запрещено вывозить из страны.

Во время таможенного контроля 12 килограммов маски обнаружили на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Ташанта».

Соответствующие сопроводительные документы на маски у граждан Монголии отсутствовали. Товар вернули на территорию России. Алтайская таможня возбудила административное производство.

В связи с распространением коронавируса на территории России во всех регионах в социальных сетях жители жалуются на отсутствие медицинских масок в аптеке. Из профильных министерств им поступают ответы, что производители не справляются с нагрузкой, и обещают решить вопрос в ближайшее время. 

Тема: Распространение коронавируса
Томские химики запустят в производство новый антисептик
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
Хозяйка автобусов в Кузбассе пожаловалась на нехватку антисептиков
Бердские маски от вируса начали продавать в киосках
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
•
Путин отказался считать себя царем
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число миллионеров выросло в Новосибирске
Сибирь 19.03.2020 16:20
Тысячи медицинских масок пытались вывезти из России
Сибирь 19.03.2020 15:39
Шамсутдинова этапировали в Читу
Сибирь 19.03.2020 14:34
Хозяйка автобусов в Кузбассе пожаловалась на нехватку антисептиков
Сибирь 19.03.2020 13:42
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
15490
Инфекционист назвала лучший антисептик
14474
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
13820
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12582
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
•
Путин отказался считать себя царем
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу
Как это работает
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
165
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
50
Путин посчитал россиян «средним классом»
50
Конституционный суд одобрил правку Конституции
40
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
37