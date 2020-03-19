Тысячи медицинских масок пытались вывезти из России

Жители Монголии пытались вывезти из России 4 350 медицинских масок. Их задержали на таможне в Республике Алтай.

Алтайская таможня объясняет, что по постановлению российских властей от 2 марта этого года, медицинские маски входят в перечень отдельных видов продукции, которые временно запрещено вывозить из страны.

Во время таможенного контроля 12 килограммов маски обнаружили на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Ташанта».

Соответствующие сопроводительные документы на маски у граждан Монголии отсутствовали. Товар вернули на территорию России. Алтайская таможня возбудила административное производство.

В связи с распространением коронавируса на территории России во всех регионах в социальных сетях жители жалуются на отсутствие медицинских масок в аптеке. Из профильных министерств им поступают ответы, что производители не справляются с нагрузкой, и обещают решить вопрос в ближайшее время.