Томские химики запустят в производство новый антисептик

Химики Томского политехнического университета разработали недорогой и простой в производстве антисептик, который планируют распространить среди сотрудников университета и студентов общежитий, сообщает четверг пресс-служба ТПУ.

«Обычно в антисептиках используются синтетические соединения, мы к стандартным составляющим — спирту, глицерину и воде — добавили комплекс из фармакопейных, лекарственных растений. Они обладают природным антисептическим, антибактериальным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием», — рассказала доктор химических наук Марина Трусова.

Антисептик получился комфортным для применения, имеет приятный натуральный запах и нелипкую текстуру. Его производство можно наладить за несколько часов. Специалисты ТПУ уже ведут переговоры с промышленным партнером, на площадке которого может быть развернуто малотоннажное производство.

«Мы надеемся быстро решить юридические вопросы, чтобы обеспечить политехников простым и эффективным антисептиком», —отметилаТрусова. Предполагается, что новым антисептиком смогут пользоваться преподаватели и сотрудники университета, а также студенты в общежитиях.

В среду, 18 марта в Томской области был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. В области введен режима повышенной готовности, он подразумевает ограничение массовых мероприятий, и контроль состояния здоровья томичей, в особенности тех, кто недавно вернулся с территорий, где есть случаи заражений.