Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2», — говорится в сообщении.

Женщина находилась в изолированной реанимации в связи с усилением дыхательной недостаточности. Несмотря на все усилия медиков, россиянка скончалась. Это первая официальная жертва COVID-19 в России.

Согласно данным медиков, коронавирус представляет серьезную угрозу для людей старше 70 лет — летальность инфицированных в этой категории намного выше и достигает 14% в некоторых странах. При этом для детей риск тяжелого протекания заболевания минимален.