НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Источник:
Sibnet.ru
609 1
Фото: © UK Department for International Development

Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2», — говорится в сообщении.

Женщина находилась в изолированной реанимации в связи с усилением дыхательной недостаточности. Несмотря на все усилия медиков, россиянка скончалась. Это первая официальная жертва COVID-19 в России.

Согласно данным медиков, коронавирус представляет серьезную угрозу для людей старше 70 лет — летальность инфицированных в этой категории намного выше и достигает 14% в некоторых странах. При этом для детей риск тяжелого протекания заболевания минимален.

Тема: Распространение коронавируса
Тысячи медицинских масок пытались вывезти из России
Томские химики запустят в производство новый антисептик
Хозяйка автобусов в Кузбассе пожаловалась на нехватку антисептиков
Бердские маски от вируса начали продавать в киосках
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
•
Путин отказался считать себя царем
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число миллионеров выросло в Новосибирске
Сибирь 19.03.2020 16:20
Тысячи медицинских масок пытались вывезти из России
Сибирь 19.03.2020 15:39
Шамсутдинова этапировали в Читу
Сибирь 19.03.2020 14:34
Хозяйка автобусов в Кузбассе пожаловалась на нехватку антисептиков
Сибирь 19.03.2020 13:42
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
15490
Инфекционист назвала лучший антисептик
14474
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
13820
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12582
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
•
Путин отказался считать себя царем
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу
Как это работает
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

Иркут 69

Правильно, не бегут инвесторы. Потому что уже некому бечь. Крупный инвестор вышел из рублевой зоны ещё...

Иркут 69

Вы же таки сегодня притормозите с флудом, мадам.

ifhbrjd

Ты ничего не понял. А если для особо смышленых я скажу прямо - мне вечный бан.

k051173

Если бы только она была оторвана от реальности, гарант вообще заявил, что в РФ 70% населения средний...