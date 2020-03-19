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Шамсутдинова этапировали в Читу

Источник:
Sibnet.ru
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Срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле восьмерых сослуживцев, этаптировали в читинское СИЗО после прохождения психиатрической экспертизы в Москве, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«В Читу в СИЗО поступил после экспертизы Рамиль Шамсутдинов, я сегодня был у него. Мы беседовали, чувствует он себя хорошо, здоров», — цитирует ТАСС Тугушева.

В марте стало известно, что экспертиза, проведенная в институте имени Сербского, признала Шамсутдинова вменяемым. В октябре 2019 года он расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье. Двоих тяжело ранил. Его задержали на месте, арестовали и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

В марте суд в Чите рассмотрел дело о дедовщине в воинской части, где служил Шамстудтинов. По этому делу он проходил потерпевшим. Обвиняемый в издевательствах над сослуживцами Руслан Мухатов получил два года условно. 

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
Суд вынес приговор обвиняемому в издевательствах над Шамсутдиновым
Экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым
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