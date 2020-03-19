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Хозяйка автобусов в Кузбассе пожаловалась на нехватку антисептиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Руководитель автопредприятия «Автолайн», обслуживающего несколько маршрутов в Новокузнецке, Евгения Корюкова заявила, что не может исполнять предписания Роспотребнадзора по профилактике коронавируса из-за отсутствия медицинских масок и средств дезинфекции, поэтому попросила о помощи оперативный штаб.

Корюкова описала ситуацию в Instagram. По ее словам, Роспотребнадзор разослал предписания, по которым общественный транспорт следует обрабатывать хлорсодержащими растворами, но их нигде нет.

«Мои люди обзванивают все склады, все аптеки в поисках средств. Ноль средств! Мы где должны взять все эти средства, все остатки мы забрали, везде склады пустые. Туалетной бумагой дезинфицировать что ли?» — рассказала Корюкова.

По ее словам, она бы «с удовольствием отмыла автобус какой-нибудь хлоркой», но сейчас на предприятии используют бытовые средства типа Domestos.

Также водителям рекомендовано менять защитные маски каждые три часа, но их невозможно купить. Поэтому руководитель обратилась в городской оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса с просьбой обеспечить автопредприятие средствами.

«Убедительно просим вас в кратчайшие сроки обеспечить наше предприятие защитными масками в количестве не менее 3 тысяч единиц и специальными дезинфицирующими средствам. Оплату гарантируем», — говорится в обращении.

«Автолайн» обслуживает четыре регулярных маршрута в Новокузнецке.

Тема: Распространение коронавируса
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