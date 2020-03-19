Медик пострадал в ДТП со скорой помощью в Приангарье. ВИДЕО.

Экипаж скорой помощи пострадал в Иркутской области в ДТП с лобовым столкновением. Водитель и медик «скорой» сами оказались в больнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение об автомобильной аварии в районе станции Таежная поступило в дежурную часть полиции в четверг утром. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 31-летний водитель Toyota Town Ace выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со «скорой».

В результате аварии пострадал 59-летний водитель скорой помощи и медицинский работник. Сотрудники ДТП выясняют обстоятельства случившегося и осуществляют регулирование на участке автодороги.

В пятницу, 13 марта, автомобиль скорой помощи в Новосибирске попал в ДТП. Водитель не справился с управлением, наехал на сугроб, в результате чего машина перевернулась.