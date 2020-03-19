Суды перестали работать из-за коронавируса

Суды России отменили заседания из-за коронавируса, это может привести к коллапсу системы после завершения карантина, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

Согласно постановлению Президиума Верховного Суда и Президиума Совета судей РФ, прием граждан приостановлен. Будут рассматриваться только дела об избрании и изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного, связанные со спасением жизни. А также дела приказного, упрощенного производства, которые проходят без участия граждан. Документы суды принимают только через электронные интернет-приемные или по почте России.

«Основная масса дел отложены на какой-срок неизвестно. Суды захлебнуться. Если месяц не проводить судебных заседаний, лавина рухнет на все суды. Будет судебный коллапс», — сказал Зиновьев.

Коронавирус начал распространяться в Китае. Сейчас им охвачено более ста стран. Заболело больше 200 тысяч человек, в России более 140 человек, из них по одному подтверждённому случаю выявили в Красноярске, Абакане, Новосибирске и Томске.