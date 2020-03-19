Мошенники в Иркутске нажились на панике из-за коронавируса

Жительница Иркутска решила купить медицинские маски в интернете и откликнулась на объявление, попав на мошенников, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В среду в дежурную часть в Иркутске поступило сообщение от 41-летней местной жительницы. Женщина рассказала полицейским, что планировала купить медицинские маски и нашла объявление на одном из сайтов.

Связавшись с автором и договорившись о покупке, она перевела ему 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Сразу после этого номер телефона «продавца» стал недоступен. Как установили оперативники, номер телефона собеседника зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Полицейские отмечают, что каждое четвертое сообщение о дистанционном мошенничестве, поступающее в дежурные части в регионе, связано с покупкой и продажей товаров в интернете.

Нельзя переводить деньги в качестве задатка, называть данные своих платежных карт, совершать какие-либо действия по просьбе собеседников со своими счетами, устройствами, банковскими терминалами.

Добросовестному покупателю достаточно знать только номер карты или номер телефона, с которым она связана. В любой сомнительной ситуации, связанной с переводом или получением денег, рекомендуется советоваться с близкими и родными людьми – возможно, их совет убережет вас от необдуманного и поспешного решения.