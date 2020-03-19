НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники в Иркутске нажились на панике из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
212 1
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Иркутска решила купить медицинские маски в интернете и откликнулась на объявление, попав на мошенников, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В среду в дежурную часть в Иркутске поступило сообщение от 41-летней местной жительницы. Женщина рассказала полицейским, что планировала купить медицинские маски и нашла объявление на одном из сайтов.

Связавшись с автором и договорившись о покупке, она перевела ему 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Сразу после этого номер телефона «продавца» стал недоступен. Как установили оперативники, номер телефона собеседника зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСлушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?

Полицейские отмечают, что каждое четвертое сообщение о дистанционном мошенничестве, поступающее в дежурные части в регионе, связано с покупкой и продажей товаров в интернете. 

Нельзя переводить деньги в качестве задатка, называть данные своих платежных карт, совершать какие-либо действия по просьбе собеседников со своими счетами, устройствами, банковскими терминалами.

Добросовестному покупателю достаточно знать только номер карты или номер телефона, с которым она связана. В любой сомнительной ситуации, связанной с переводом или получением денег, рекомендуется советоваться с близкими и родными людьми – возможно, их совет убережет вас от необдуманного и поспешного решения.

Тема: Распространение коронавируса
Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу
Пассажиры авиарейса с больной коронавирусом разъехались по Сибири
Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе
Певица Бьянка выпустила песню «Пандемия» про коронавирус
смотреть все
ЧП #Происшествия #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Россия ответила на обвинение в тиражировании фейков об эпидемии
•
Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу
•
Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суды перестали работать из-за коронавируса
Сибирь 19.03.2020 12:26
Мошенники в Иркутске нажились на панике из-за коронавируса
Сибирь 19.03.2020 12:18
Пенсионерка не выдержала издевательств от сына и убила его
Сибирь 19.03.2020 11:47
Пассажиры авиарейса с больной коронавирусом разъехались по Сибири
Сибирь 19.03.2020 11:22
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
14246
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
14184
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12499
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10595
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Россия ответила на обвинение в тиражировании фейков об эпидемии
•
Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу
•
Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
120
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
49
Путин посчитал россиян «средним классом»
47
Конституционный суд одобрил правку Конституции
40
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
37