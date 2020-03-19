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Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Министерства общественного здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время совещания в парламенте, посвященного борьбе с распространением нового коронавируса — видео опубликовано в YouTube.

На кадрах с заседания видно, что один из парламентариев задает вопросы министру, затем камеру переводят на министра, стоящего за главной трибуной. В этот момент Брюинс падает в обморок, его подхватывают коллеги.

Затем министр приходит в себя, пьет воду, после чего его выводят из зала заседаний. Позже Брюинс в Twitter заявил, что потерял сознание от истощения и переутомления, вызванного напряженной работой в последние недели, и поблагодарил всех за поддержку.

«Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и бороться с коронавирусом изо всех сил», — написал он.

По данным на утро 19 марта, в Нидерландах зарегистрирован 2 051 случай заражения COVID-19, 58 человек скончались. Первая смерть от коронавируса была зафиксирована 6 марта.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

aquatic.marlboro

Да в МРОТ я имел это правительство и пусть не сплёвывает

forsage

они что с Терешковой употребили???

DYNAMO7294

Главное что бы по этому плану, путинский режим рухнул!

suportar

70% нищих, это, конечно, средний класс. Их же вон сколько!

polimarx

Сначала у них по плану чтобы рухнуло гос-во, а потом уже и они сами, как было в 91