Министр в Нидерландах упал в обморок на совещании по коронавирусу

Глава Министерства общественного здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время совещания в парламенте, посвященного борьбе с распространением нового коронавируса — видео опубликовано в YouTube.

На кадрах с заседания видно, что один из парламентариев задает вопросы министру, затем камеру переводят на министра, стоящего за главной трибуной. В этот момент Брюинс падает в обморок, его подхватывают коллеги.

Затем министр приходит в себя, пьет воду, после чего его выводят из зала заседаний. Позже Брюинс в Twitter заявил, что потерял сознание от истощения и переутомления, вызванного напряженной работой в последние недели, и поблагодарил всех за поддержку.

«Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и бороться с коронавирусом изо всех сил», — написал он.

По данным на утро 19 марта, в Нидерландах зарегистрирован 2 051 случай заражения COVID-19, 58 человек скончались. Первая смерть от коронавируса была зафиксирована 6 марта.