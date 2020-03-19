Пенсионерка из Бурятии не выдержала издевательств от сына и убила его

Пенсионерка в Бурятии не выдержала многолетних издевательств 43-летнего пьющего сына и убила его, находясь в состоянии аффекта, сообщило республиканское СУ СК России.

Во вторник около 24.00 по местному времени (19.00 мск) в селе Сосново-Озерское в одном из домов обнаружили тело 43-летнего мужчины с колото-резаным ранением в грудь. На месте находилась 63-летняя мать покойного. Она призналась в убийстве сына, заявив что не выдержала оскорблений с его стороны.

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Из ее показаний следует, что сын начал злоупотреблять спиртными напитками с 16-ти лет. В состоянии алкогольного опьянения он становился агрессивным, постоянно бил и оскорблял мать. В понедельник вечером мать и сын устроили застолье. Около полуночи мужчина внезапно опрокинул телевизор, после чего начал срывать злость на матери, оскорбляя ее нецензурной бранью.

Не выдержав унижений, женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь сына. После чего, опомнившись, позвала соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по это статьей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Психиатры проверят пенсионерку на вменяемость, окончательная объективная правовая оценка деянию женщины будет дана на основании заключения комиссии экспертов и всех собранных по уголовному делу доказательств.