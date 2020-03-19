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Пассажиры авиарейса с больной коронавирусом разъехались по Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Зараженная коронавирусом жительница Новосибирска прилетела из Москвы с 106 пассажирами, которые разъехались по разным регионам Сибири, сообщил журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Жительница Новосибирска 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом «Аэрофлота» SU 1462 прибыла в аэропорт Толмачево утром 15 марта. У нее болело горло и поднялась температура. 

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Сразу из аэропорта она была госпитализирована в инфекционную больницу, сейчас ее состояние удовлетворительное. По словам Минздрава, это молодая женщина, она не находится в группе риска. Летела из Франции одна, без родных и близких. Выпишут пациентку, когда у нее будет отрицательный анализ на коронавирус, это будет значить, что она выздоровела.

«106 человек летело этим рейсом, семь человек экипажа. Из них жителей Новосибирска— 63. Определeны их адреса, сотрудники медучреждений пошли по адресам всех посмотреть и выдать предписания на карантин. У всех возьмут анализы», — сказал Хальзов.

По его словам, 36 пассажиров уехали из Новосибирска — это москвичи и жители регионов Сибири. Информацию о них передадут в места проживания.

Министр объяснил, почему пассажиров рейса сразу не проверили, раз женщина сообщила о болезни в аэропорту. «Круг контактов определяется с момента, когда подтверждается диагноз. До этого все считаются здоровыми», — сказал Хальзов.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

aquatic.marlboro

Да в МРОТ я имел это правительство и пусть не сплёвывает

forsage

они что с Терешковой употребили???

DYNAMO7294

Главное что бы по этому плану, путинский режим рухнул!

suportar

70% нищих, это, конечно, средний класс. Их же вон сколько!

polimarx

Сначала у них по плану чтобы рухнуло гос-во, а потом уже и они сами, как было в 91