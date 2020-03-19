Россия приблизилась к созданию неисчерпаемого источника энергии

Российские физики из Физико-технического института имени Иоффе в Санкт-Петербурге описали ионные процессы переноса тепла в сферическом токамаке, приближающие ученых к решению задачи термоядерного синтеза — неисчерпаемого источника энергии.

«Наше исследование существенно ускорит разработку и внедрение более эффективных ядерных систем, использующих процессы как синтеза, так и деления», — приводит РИА Новости слова руководителя исследования, кандидата физико-математических наук Глеба Курскиева.

Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии. Термоядерные электростанции признаются безопасными и экологически чистыми: по сравнению с атомными, в них не происходит взрывных реакций.

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В отличие от сжигания углеводородов у термоядерных ректоров нет выбросов углекислого газа и оксидов азота, способствующих глобальному потеплению и загрязняющих окружающую среду. Более того, полученные при термоядерном синтезе нейтроны могут разрушать радиоактивные отходы на атомных электростанциях.

Эксперименты по термоядерному синтезу ведутся во всем мире на специальных установках — токамаках, внутри которых газ легких элементов — водорода, дейтерия и трития — нагревают до температуры 100 миллионов градусов, что позволяет образовать плазму — газ из заряженных частиц: ионов и электронов.

Основная задача физиков — научиться удерживать плазму внутри термоядерных установок с помощью сильного магнитного поля в течение относительно долгого времени. А для этого нужно не просто знать, какие процессы протекают в этой плазме, но и иметь их математическое описание, чтобы иметь возможность управлять ими.