НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Россия ответила на обвинение в тиражировании фейков об эпидемии

Источник:
РБК
215 2
Фото: Крылов Иван / CC BY-SA 4.0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными обвинения Россия в том, что она развернула информационную кампанию по дестабилизации ситуации на Западе в связи с коронавирусом.

«По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — приводит РБК слова Пескова. Он добавил, что не может комментировать эту информацию «с точки зрения здравого смысла».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФейк о борьбе с коронавирусом с воздуха добрался до Сибири

Так Песков прокомментировал закрытый доклад ЕС, опубликованный Financial Times, в котором говорится, что прокремлевские СМИ развернули кампанию по дезинформации, распространяя неверные данные о том, как страны Запада борются с распространением коронавируса.

По данным газеты, авторы доклада считают, что целью этой кампании является распространение паники и страха, а также попытка разделить европейское общество.

Как утверждается в документе, основные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые формируют представление о коронавирусе как об искусственной болезни, превращенной в оружие.

Еще по теме
Санкции призвали снять с России из-за коронавируса
Кремль ответил на претензии Лукашенко по поводу эпидемии
Россия запретила въезд иностранцев
Российские власти закрыли границу с Белоруссией
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Россия ответила на обвинение в тиражировании фейков об эпидемии
•
Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе
•
Россия приблизилась к созданию неисчерпаемого источника энергии
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы на Байкале спасли потерявшуюся толстую нерпу
Сибирь 19.03.2020 10:43
Заболевший коронавирусом томич привез болезнь с выставки собак
Сибирь 18.03.2020 19:55
Коронавирусу предрекли рост
Сибирь 18.03.2020 19:30
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области
Сибирь 18.03.2020 19:20
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
14098
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
13747
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12445
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10554
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Россия ответила на обвинение в тиражировании фейков об эпидемии
•
Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе
•
Россия приблизилась к созданию неисчерпаемого источника энергии
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
64
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
49
Путин посчитал россиян «средним классом»
46
Конституционный суд одобрил правку Конституции
40
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
37