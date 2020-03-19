Певица Бьянка выпустила песню «Пандемия» про коронавирус

Бьянка выпустила песню «Пандемия», где рассказала о встрече с больным коронавирусом человеке, и о том, как повлияло распространение инфекции на ее кошелек.

В тексте песни певица рассказывает, что танцевала с парнем румбу, а он покашлял прямо в ее лицо. Оказалось, что у ее возлюбленного коронавирус. Далее Бьянка затрагивает другую тему, она говорит, что из-за отмены концертов она перестала зарабатывать деньги. Все эти проблемы в песне озвучены иронично и грубовато.

Большинство поклонников Бьянки отнеслись к новому треку с юмором, другие раскритиковали, посчитав песню перебором.

Распространение коронавируса в мире привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию. Из-за введения карантина и режимов повышенной готовности во многих странах под запретом массовые мероприятия, перемещения за границу.