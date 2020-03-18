НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения»

Источник:
Sibnet.ru
164 0

Группа Little Big прокомментировала отмену музыкального конкурса «Евровидение» из-за распространения коронавируса, соответствующая запись появилась на официальной страничке Instagram российского коллектива.

«Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу», — говорится в сообщении.

Организаторы «Евровидения-2020» отменили проведение конкурса на фоне распространения инфекции по всем странам Евросоюза и введения карантина практически во всех государствах Европы.

Конкурс должен был пройти в мае. Планируется, что «Евровидение» перенесут на 2021 год с сохранением места проведения в нидерландском Роттердаме. По всей видимости, в 2021 году на мероприятии выступят коллектива, которые должны были бороться за победу в этом году.

Конкурсную песню к «Евровидению» Little Big представили 12 марта. Клип на трек под названием Uno за пять дней набрал более 33 миллионов просмотров на YouTube, став самым популярным видео среди других роликов участников.

Тема: Евровидение-2020
Песню Little Big «Uno» для Евровидения опубликовали в Сети. ВИДЕО
Little Big на Евровидении: вирус вышел на большую сцену
Евровидение отменили из-за коронавируса
Танцора из клипа «Uno» Little Big возьмут на Евровидение
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Путин посчитал россиян «средним классом»
•
Санкции призвали снять с России из-за коронавируса
Как это работает
•
Чистота и изоляция: дешевые и надежные способы защиты от коронавируса
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Заболевший коронавирусом томич привез болезнь с выставки собак
Сибирь 18.03.2020 19:55
Коронавирусу предрекли рост
Сибирь 18.03.2020 19:30
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области
Сибирь 18.03.2020 19:20
Собака напала на ребенка в Красноярске
Сибирь 18.03.2020 18:10
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
13789
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12303
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10433
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
8542
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Путин посчитал россиян «средним классом»
•
Санкции призвали снять с России из-за коронавируса
Как это работает
•
Чистота и изоляция: дешевые и надежные способы защиты от коронавируса
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

k051173

ЦитатаТаким образом, средним классом в России президент назвал людей, доходы которых превышают 17 тысяч...

ivanbak

Как можно считать человека "середняком", если 40% от 20тыс он отдаёт за комуналку, а другую тратит на...

Иркут 69

Другой России нет... есть группа людей, возомнивших себя достойными, представлять Россию и право эксплуатировать...

Muzykant

Всё больше убеждаюсь,есть ещё какая то другая Россия.

Иркут 69

Циник и тролль мега уровня... Гражданин РФ, зарабатывающий двадцатку рублей в месяц - может себе позволить...