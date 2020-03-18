Little Big прокомментировали отмену «Евровидения»

Группа Little Big прокомментировала отмену музыкального конкурса «Евровидение» из-за распространения коронавируса, соответствующая запись появилась на официальной страничке Instagram российского коллектива.

«Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу», — говорится в сообщении.

Организаторы «Евровидения-2020» отменили проведение конкурса на фоне распространения инфекции по всем странам Евросоюза и введения карантина практически во всех государствах Европы.

Конкурс должен был пройти в мае. Планируется, что «Евровидение» перенесут на 2021 год с сохранением места проведения в нидерландском Роттердаме. По всей видимости, в 2021 году на мероприятии выступят коллектива, которые должны были бороться за победу в этом году.

Конкурсную песню к «Евровидению» Little Big представили 12 марта. Клип на трек под названием Uno за пять дней набрал более 33 миллионов просмотров на YouTube, став самым популярным видео среди других роликов участников.