Курс доллара подскочил выше 80 рублей

Рубль обвалился вслед за пикирующими вниз нефтяными ценами, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара подскочил до 80,01 рубля, обновив максимумы с февраля 2016 года.

Эксперты связывают обвал с нефтяными рынками, где североморская смесь марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель впервые с сентября 2003 года. Бочка американского сорта WTI подешевела до 23,5 доллара впервые с июня 2002 года.

Цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+, из-за чего с 1 апреля перестанут действовать ограничения на добычу. С начала года нефть подешевела более чем вдвое.

Аналитики полагают, что в результате высокой волатильности рубля риски финансовой нестабильности в России резко усилились, отток капитала вырастет, а падение курса национальной валюты увеличит инфляцию.