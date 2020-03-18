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Курс доллара подскочил выше 80 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль обвалился вслед за пикирующими вниз нефтяными ценами, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара подскочил до 80,01 рубля, обновив максимумы с февраля 2016 года.

Эксперты связывают обвал с нефтяными рынками, где североморская смесь марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель впервые с сентября 2003 года. Бочка американского сорта WTI подешевела до 23,5 доллара впервые с июня 2002 года.

Цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+, из-за чего с 1 апреля перестанут действовать ограничения на добычу. С начала года нефть подешевела более чем вдвое.

Аналитики полагают, что в результате высокой волатильности рубля риски финансовой нестабильности в России резко усилились, отток капитала вырастет, а падение курса национальной валюты увеличит инфляцию.

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ЦитатаТаким образом, средним классом в России президент назвал людей, доходы которых превышают 17 тысяч...

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ivanbak

Как можно считать человека "середняком", если 40% от 20тыс он отдаёт за комуналку, а другую тратит на...

Muzykant

Всё больше убеждаюсь,есть ещё какая то другая Россия.

Иркут 69

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